Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.

с чего всё началось

Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант". Первая нить газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Армия и оружие Армия и оружие Умер начальник ГРУ Игорь Коробов Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября в возрасте 62 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Армия и оружие Армия и оружие Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

Политика Политика Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Евромайдане Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время майдана в Киеве в 2013—2014 годах, заявил экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

Политика Политика Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.

Армия и оружие Армия и оружие Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.

Политика Политика Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Политика Политика МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.

Политика Политика США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Политика Политика Компания Facebook призналась в попытках очернить Apple и Google Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов.

Политика Политика В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.

Армия и оружие Армия и оружие США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".