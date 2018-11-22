Политика

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»
Интерфакс
вчера в 17:45

Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант". Первая нить газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
Интерфаксвчера в 17:45
с чего всё началось

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.
Коммерсантъвчера в 17:01

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

RT на русском00:18

«Ъ»: «Турецкий поток» пройдет через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию

ТАССвчера в 23:58

«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

РБКвчера в 23:02

Определен маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

Вести.Ruвчера в 22:47

«Ъ» узнал о выборе окончательного маршрута «Турецкого потока»

Газета.Ruвчера в 22:36

«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

Lenta.ruвчера в 21:45

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 17:01
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Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября в возрасте 62 лет.
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Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

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Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

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Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Евромайдане

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время майдана в Киеве в 2013—2014 годах, заявил экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.
Обновлено в 00:19
Политика

Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК

Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Обновлено в 00:19
Политика

МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море

Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:21
Политика

Компания Facebook призналась в попытках очернить Apple и Google

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за сотрудничество с фирмой Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО

США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".
Обновлено вчера в 21:47
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Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
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