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Армия и оружие Армия и оружие США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи.

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Армия и оружие Армия и оружие Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".

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