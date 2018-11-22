Политика

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»
Интерфакс
17:45

Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант". Первая нить газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
Интерфакс17:45

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«Газпром» определил маршруты поставок газа по «Турецкому потоку»

Московский Комсомолец18:28

«Газпром» выбрал окончательный маршрут поставки газа по «Турецкому потоку»

Ведомости17:54

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфакс17:45

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Коммерсантъ17:01
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Армия и оружие

Умер начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов

Обновлено в 20:48
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене

Власти Соединенных Штатов призывают передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне для того, чтобы обеспечить необходимое распределение гуманитарной помощи.
Обновлено в 20:51
Политика

Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 20:57
Политика

Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Евромайдане

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко употребляли алкоголь во время Майдана в Киеве в 2013—2014 годах, заявил экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.
Обновлено в 20:59
Политика

Россия призвала Украину отказаться от авантюр в Азовском море

Российский МИД предостерегает Украину от попыток в одностороннем порядке установить государственную границу в Азовском море, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 18:31
Политика

Глава Пентагона сказал, чего США хотят от РФ по Договору РСМД

Американские власти будут «следить за любыми знаками», которые докажут, что Москва «хочет вернуться к соблюдению» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Обновлено в 20:55
Армия и оружие

США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО

США надеются, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".
Обновлено в 20:24
Политика

Путин: отношения России и Абхазии носят стратегический характер

Путин подчеркнул, что отношения между странами носят "особый, стратегический, союзнический" характер.
Обновлено в 20:05
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие

Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:45
Политика

Премьер Португалии: Brexit без соглашения с ЕС стал бы трагедией

Правительство Португалии считает, что не достичь соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС стало бы трагедией для Европы.
Обновлено в 20:50
Политика

В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 19:04
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