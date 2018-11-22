Политика

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»
Интерфакс
17:45

Компания "Газпром" выбрала маршрут поставок газа по газопроводу "Турецкий поток", сообщает в четверг газета "Коммерсант". Первая нить газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.
Интерфакс17:45
с чего всё началось

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.
Коммерсантъ17:01

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«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

URA.Ru23:02

Определен маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

Вести.Ru22:47

«Ъ» узнал о выборе окончательного маршрута «Турецкого потока»

Газета.Ru22:36

СМИ: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

РИА Новости22:22

«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

Lenta.ru21:45

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфакс17:45

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Коммерсантъ17:01
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
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Обновлено в 23:01
Политика

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США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено в 22:49
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Обновлено в 22:50
Армия и оружие

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В Госдуме предложили пересмотреть осуждение ввода войск в Афганистан

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
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