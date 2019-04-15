Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газаРоссийская газета 14:26

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены. Туркменский газ Россия не покупала несколько лет.
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