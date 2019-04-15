Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газаРоссийская газета 14:26
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены. Туркменский газ Россия не покупала несколько лет.
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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
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Экс-игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике победил рак
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