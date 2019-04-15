Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Политика
Глава Минфина Турции посетил Вашингтон
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним
Зарубежные СМИ заявили, что Нотр-Дам уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 02:02
Политика
СМИ рассказали о том, что украинцы по-прежнему смотрят российское ТВ
Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора», рассказала «Обозревателю», что украинцы по-прежнему смотрят российское телевидение.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Следователи допросили рабочих из Нотр-Дам де Пари
Французские следователи допросили рабочих, которые занимались ремонтом и реставрацией в Нотр-Дам де Пари.
Обновлено вчера в 22:54
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Политика
Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом
В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
На Ямале из-за сильных метелей закрыли все зимники
Обновлено в 00:10
Политика
Власти Эквадора сообщили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа
Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты государственных учреждений страны подверглись более чем 40 млн кибератак после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин пытается урегулировать судебный спор с другим мужчиной певицы — хоккеистом Александром Фроловым, который до сих пор претендует на ее четырехкомнатную квартиру.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Пожар на заводе «Башнефти» в Уфе потушен
Обновлено в 01:28
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия
Собор Парижской Богоматери сгорел
Обновлено в 01:08
Авто
Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu
В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Футбол
«Арсенал» на выезде обыграл «Уотфорд»
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
В Кургане инспектора ГИБДД обвиняют в нападении на патрульного
В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ГИБДД, причинившего вред здоровью сотруднику патрульно постовой службы при задержании.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Хабаровском крае полицейского задержали на антикоррупционной лекции
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Общество
Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях
Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39