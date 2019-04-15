Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в РоссиюRT на русском вчера в 16:45

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию. Об этом сообщили туркменские СМИ, позднее информацию подтвердили в «Газпроме». «Подтверждаем возобновление закупок газа в Туркменистане», — сказали РИА Новости в компании, не уточнив объёмы и стоимость.
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Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

RT на русскомвчера в 16:45

Туркменистан возобновил поставки природного газа в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:21

«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

ТАССвчера в 14:08

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Российская газетавчера в 14:26

«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

РБКвчера в 14:17

«Газпром» вернулся к Туркмении

Коммерсантъвчера в 14:42

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 12:41
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Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
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Названы проблемы при утилизации мусора в России

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Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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В Кургане инспектора ГИБДД обвиняют в нападении на патрульного

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Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
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В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
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Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере, омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к мировому океану не имеет.
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