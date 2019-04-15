«Газпром» возобновил покупку туркменского газаРоссийская газета 14:26

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены. Туркменский газ Россия не покупала несколько лет.

Политика Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Космос Четыре аппарата OneWeb планируется запустить в этом году с Восточного Четыре пуска ракет "Союз" с космическими аппаратами компании OneWeb планируется провести в этом году с космодрома Восточный, следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Шоу-бизнес Сергей Зверев признался, что сын ему как родной Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.

Происшествия Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.

Происшествия Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Авто Обновлённый флагманский внедорожник Haval H9 приехал в Шанхай На стенде ведущего китайского производителя кроссоверов и внедорожников Haval, во время подготовки открытия моторшоу в Шанхае, был замечен обновлённый флагман Haval H9.

Политика Главный военный прокурор Украины сбежал за границу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Кино Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал» В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».

Армия и оружие Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Политика В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.

Политика Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Шоу-бизнес Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Политика Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.