Энергетика
«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%
«Газпром» в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%ПРАЙМ09:39
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.
ПРАЙМ09:39
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«Газпром» увеличил добычу газа в январе — ноябре на 5,8% — до 451,1 млрд кубометров
Rambler News Service09:36
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Предпосылки для Рождественского ралли созданы
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Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ
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Обновлено вчера в 20:40
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Обновлено в 06:14
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Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.
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