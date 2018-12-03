"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа на 5,8%, до 451,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

Энергетика Энергетика В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК Выход Катара из ОПЕК может затруднить принятие решения о будущих объемах добычи нефти, однако для самой сделки это решение не критично.

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Энергетика Энергетика Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).

Энергетика Энергетика Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.

Энергетика Энергетика Погрузка РЖД в ноябре выросла на 1,5%, до 107,3 млн тонн Погрузка ОАО «Российские железные дороги» в ноябре 2018 года выросла до 107,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателя за ноябрь 2017 года.

Энергетика Энергетика Япония возобновляет импорт нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.

Энергетика Энергетика «Дочка» «Газпрома» в Удмуртии признана банкротом Арбитражный суд Удмуртии признал обоснованным заявление ОАО «Комплекс» о признании банкротом ПАО «Газпром спецгазавтотранс», сообщается в материалах «СПАРК-Интерфакс».

Энергетика Энергетика «Росгеология» останется монополистом на госзаказ до 2020 В холдинге называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ему до 2020 года, поскольку "Росгеология" определена единственным исполнителем подпрограммы по воспроизводству МСБ на срок ее действия — до 2020 года.

Энергетика Энергетика Снижение цен на нефть создает угрозу для инвестиций в США "Снижение цен на нефть в настоящее время имеет негативные последствия для совокупных инвестиций в США", - отмечает экономист Федерального резервного банка Канзас-Сити Нида Чакир Мелек.

Энергетика Энергетика Предпосылки для Рождественского ралли созданы Американский фьючерс на S&P болтается межде 2630 и 2816, проход последнего может стать предвестником Рождественского ралли, благо все предпосылки созданы.

Энергетика Энергетика Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Энергетика Энергетика Приволжскнедра выставили на аукцион нефтегазовые участки в Башкирии Приволжскнедра выставили в Башкирии на аукцион несколько нефтегазовых участков недр.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.

Энергетика Энергетика На 1% увеличит добычу нефти «ЛУКОЙЛ» в 2019 году В этом году большой вклад в рост добычи уже внесли проекты в Узбекистане С учетом декабрьского решения ОПЕК+ добыча нефти «ЛУКОЙЛа» в 2019 году может вырасти примерно на 1%, сообщил директор компании по рынкам капиталов и M&A Павел Жданов в ходе телефонной конференции.