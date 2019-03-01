Энергетика
«Газпром» в январе-феврале снизил экспорт газа в Европу на 5,8%ПРАЙМ вчера в 07:35
"Газпром", по предварительным данным, в январе-феврале снизил экспорт газа в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,8%, до 32,7 миллиарда кубометров, в том числе из-за теплой погоды в Европе, говорится в сообщении компании.
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«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8% за два месяца 2019 года
Народные новостивчера в 07:32
«Газпром» сократил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-феврале на 5,8%
Rambler News Serviceвчера в 07:30
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