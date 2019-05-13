Энергетика
«Газпром» в первом квартале увеличил экспорт газа почти на 11%РБК 07:53
В первом квартале 2019 года доходы «Газпрома» от экспорта газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,7%, до $14,1 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-марте выросли почти вдвое
Rambler News Service06:13
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Кремль уточнил свои полномочия в вопросе запрета SSJ-100
Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100
В пресс-службе Минздрава сообщили РБК о состоянии пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Шереметьево.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Обновлено в 08:41
Политика
Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд
Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Истребитель Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250
Генеральный директор компании — разработчика боеприпаса ГНПП «Регион», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Игорь Крылов в понедельник, 13 мая, сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 оснастят новейшей управляемой бомбой КАБ-250.
Обновлено в 04:24
Политика
В Крым возобновили поставки бутылок на винодельческие предприятия
Поставки стеклотары на винодельческие предприятия Крыма и Севастополя заводом АО "Кавминстекло", ранее остановленные из-за санкций США, возобновлены, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Алексей Липко.
Обновлено в 09:22
Политика
Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией
Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 08:13
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 20:48
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
ЖКХ
В столице началось сезонное отключение горячей воды
Если горячей воды нет более 10 дней или отключение началось не по графику, горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию через электронную приемную, в свою управляющую компанию или позвонить на горячую линию МОЭК по телефону: +7 (495) 539-59-59.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто
Названы самые угоняемые автомобили России
Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
На полигоне в США заметили российскую С-300
Советский зенитно-ракетный комплекс С-300ПТ «земля–воздух» заметили на одном из военных полигонов в США, сообщает Defence Blog в воскресенье, 12 мая.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Российский автомобильный рынок в апреле показал падение
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.
Обновлено в 08:26
Политика
Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Общество
Госавтоинспекция разработала регламенты тюнинга автомобилей
Российская Госавтоинспекция разработала два новых административных регламента, в которых описана процедура внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 03:52
Общество
В России могут усложнить процедуру развода
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Футбол
Шнуров: первый раз слышу о своем плохом отношении к «Спартаку»
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров дал комментарий по поводу проведения концерта на стадионе "Спартака" 14 июня, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:56
Спорт
Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Москве столкнулись легковушка и броневик
"В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании
Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Политика
Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию
Обновлено в 08:20