Энергетика

«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%ТАСС 10:58

"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
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«Газпром» за полгода сократил экспорт газа в дальнее зарубежье

Rambler News Service11:01

«Газпром» воспользовался резким снижением цен на газ в Европе

Ведомости17:49

«Газпром» нарастил добычу газа на 2,3% в январе–июне

News.ru11:20

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«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%

ТАСС10:58

«Газпром» в первом полугодии снизил экспорт газа в Европу на 5,9%

ПРАЙМ10:46

«Газпром» может увеличить экспорт газа в страны дальнего зарубежья

Finam.Ru03:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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Хью Джекман устроился продавцом кофе

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«Зенит» расторг контракт с Маркизио

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В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью

Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
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Иран превысил запасы обогащенного урана, разрешенные ядерной сделкой

По информации источников, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели контрольные замеры обогащенного урана и выяснили, что его запасы у Ирана превысили лимит в 300 кг, установленный соглашением 2015 года.
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Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:43
Авто

Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 18:46
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Общество

Названы страны, где будет видно полное затмение Солнца 2 июля

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года лучше всего будет видно в Аргентине, Чили и в юго-восточной части Тихого океана, сообщает Московский планетарий.
Обновлено в 20:21
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Политика

Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии

Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
Обновлено в 08:21
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования близким убитого сотрудника МВД в Чечне

Кадыров назвал нападавшего на блокпост террористом. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МВД.
Обновлено в 18:45
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество

Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)

С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Экономика

Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть «Трансаэро» дивиденды

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 12:55
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено в 20:35
Кино

Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»

Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
Обновлено в 10:18
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