Энергетика
«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%ТАСС 10:58
"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
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Экономика
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Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
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В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
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Общество
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
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Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
Обновлено в 08:21
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
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Общество
Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора
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Кадыров выразил соболезнования близким убитого сотрудника МВД в Чечне
Кадыров назвал нападавшего на блокпост террористом. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МВД.
Обновлено в 18:45
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
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Суд в Петербурге обязал семью Плешаковых вернуть «Трансаэро» дивиденды
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) обязал семью основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых вернуть авиакомпании около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованной резолютивной части постановления суда.
Обновлено в 12:55
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Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
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Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна»
Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.
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