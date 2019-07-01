Энергетика

«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%ТАСС 10:58

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"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
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