Энергетика

Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%REGNUM 03:47

Российская государственная корпорация «Газпром» поставила с января по март 2019 года в Западную Европу 39,79 млрд кубометров газа, сообщается в отчете компании по итогам первого квартала текущего года.
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Экспорт «Газпрома» снова в плюсе

Коммерсантъвчера в 11:56

«Газпром» ожидает закрепления спроса на российский газ в Европе до 204 млрд куб. м в год

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«Газпром» допустил сокращение поставок газа в Европу

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Rambler News Serviceвчера в 10:47

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Financial Oneвчера в 10:05

Экспорт газа в Казахстане увеличился за год на 37%

РЖД-Партнервчера в 04:38
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика

Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины

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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
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Политика

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Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
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Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
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Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан

Обновлено вчера в 06:37
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Почему в моде молоко из орехов, семечек и круп и как его приготовить самому

На Руси постное веяние подхватили чуть позже — в XVII веке — и готовили легкий напиток из разных орехов, семян конопли или мака, приправляя им супы и другие блюда вместо коровьего молока и сметаны.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Экс-гендиректор «КрасАвиа» осужден на четыре года за взятки

Бывший гендиректор "КрасАвиа" осужден на 4 года колонии строгого режима за крупные взятки, сообщили Накануне.RU в СКР.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Авто

Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей

Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов

Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
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Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
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Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
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