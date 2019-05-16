Энергетика
Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%REGNUM 03:47
Российская государственная корпорация «Газпром» поставила с января по март 2019 года в Западную Европу 39,79 млрд кубометров газа, сообщается в отчете компании по итогам первого квартала текущего года.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Политика
Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины
Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»
Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:15
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Политика
Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан
Обновлено вчера в 06:37
Здоровье
Почему в моде молоко из орехов, семечек и круп и как его приготовить самому
На Руси постное веяние подхватили чуть позже — в XVII веке — и готовили легкий напиток из разных орехов, семян конопли или мака, приправляя им супы и другие блюда вместо коровьего молока и сметаны.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Экс-гендиректор «КрасАвиа» осужден на четыре года за взятки
Бывший гендиректор "КрасАвиа" осужден на 4 года колонии строгого режима за крупные взятки, сообщили Накануне.RU в СКР.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей
Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов
Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Политика
Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена
Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Авто
Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Финансы
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика
Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума
Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40