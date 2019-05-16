Энергетика

Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%REGNUM 03:47

Российская государственная корпорация «Газпром» поставила с января по март 2019 года в Западную Европу 39,79 млрд кубометров газа, сообщается в отчете компании по итогам первого квартала текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Газпром в I квартале снизил экспорт газа в Западную Европу на 10%

REGNUM03:47

«Газпром» с начала года по 15 мая снизил экспорт газа на 7,3%

ПРАЙМвчера в 09:57

Экспорт «Газпрома» снова в плюсе

Коммерсантъвчера в 11:56

«Газпром» допустил сокращение поставок газа в Европу

Ведомостивчера в 08:57

«Газпром» ожидает закрепления спроса на российский газ в Европе до 204 млрд куб. м в год

ТАССвчера в 11:22

«Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 2%

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Детали экспорта Газпрома в Европу в 2019 году

Financial Oneвчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Музыка

Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 08:44
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Общество

Работы в сквере у Драмтеатра приостановлены, но забор не уберут

С 17 мая прекращены работы в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, где планируют возвести собор святой Екатерины.
Обновлено в 02:51
Футбол

Роберто Карлос намерен помочь «Анжи»

Выступавший за «Анжи» именитый бразильский защитник Роберто Карлос в курсе проблем дагестанской команды и намерен оказать ей поддержку.
Обновлено в 03:38
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено вчера в 08:57
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено вчера в 11:00
Культура

Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

ФСБ задержала племянника лидера преступного мира России

Обновлено вчера в 12:11
Экономика

В России подорожала аренда жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла за год на четыре процента, двухкомнатной — на 7,9 процента, «трешки» подорожали на 11,3 процента.
Обновлено в 01:09
Экономика

ЦБ обеспокоил рост розничных кредитов

ЦБ насторожил рост розничного кредитования.
Обновлено в 03:12
Гаджеты

Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии

Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Кино

Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

Обновлено в 01:45
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Наука

Назван фактор, увеличивающий риск развития рака

Выяснилось, что у людей, страдающих от избыточного веса каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела, повышается риск заболеть раком на десять процентов.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Светлана Пермякова разрыдалась в эфире шоу «Модный приговор»

Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное