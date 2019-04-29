Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыльРБК 03:59
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Порошенко сдадут в Международный трибунал
Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд из-за военных преступлений в Донбассе.
Обновлено в 02:50
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Китай показал самый опасный эсминец в мире
Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
Обновлено в 04:14
Энергетика
В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
Обновлено в 06:04
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся под Ростовом
Алзинов напомнил, что теперь жители ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном режиме.
Обновлено в 06:11
Общество
Тамбов назвали одним из самых бедных городов России
Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Социалисты победили на выборах в парламент Испании
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса одерживает победу на досрочных всеобщих выборах после обработки 99,99% протоколов.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
График работы школ и детских садов хотят оптимизировать
В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.
Обновлено 27 апреля в 12:00
Происшествия
Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза
Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.
Обновлено в 04:51
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией
Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Музыка
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 22:20
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Общество
Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году
«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено в 00:14
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
«Все знали, кроме меня»: экс-жена Валерия Меладзе о жестоком разрыве
Предыдущая жена и трое детей не стали преградой на пути жгучей солистки группы «ВИА Гра».
Обновлено 27 апреля в 15:35