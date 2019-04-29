Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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«Газпром» вышел на рекорд

Коммерсантъ09:02

Впереди экономики. «Газпром» обнародовал данные о доходах за 2018 год

ПРАЙМ07:30

Чистая прибыль Газпрома в прошлом году выросла в 2 раза

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«Газпром» удвоил годовую прибыль. Стоит ли инвестировать в акции?

РБК05:45

«Газпром» удвоил чистую прибыль в 2018 году

ФАН04:32

«Газпром» вдвое нарастил размер чистой прибыли по МСФО в 2018-м

News.ru04:03

Акции «Газпрома» выросли на 1,5% на фоне рекордной прибыли за 2018 год

ТАСС04:04
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Общество

В Нижнем Тагиле воспитаннице детдома дали квартиру без пола и окон

Обновлено в 02:17
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Путин оценил слова Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
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Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Гаджеты

Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ

«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Теннис

Каролина Плишкова снялась с соревнований в Праге

Обновлено в 10:22
Футбол

Бывший игрок «Зенита» разочаровал ПСЖ

Полузащитник Леандро Паредес разочаровал игроков и главного тренера «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля.
Обновлено в 11:16
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Игры

Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж

Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения

В китайский порт Циндао, где 23 апреля проходил военно-морской парад в честь 70-летия ВМС НОАК, прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским крейсером "Варяг".
Обновлено в 04:09
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали тренеров на новый сезон

Обновлено в 12:49
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