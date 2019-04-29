Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Отряд кораблей ТОФ прибыл в Китай на совместные учения
В китайский порт Циндао, где 23 апреля проходил военно-морской парад в честь 70-летия ВМС НОАК, прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским крейсером "Варяг".
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