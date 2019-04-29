Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
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Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
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Обновлено в 07:26
Авто
Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
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Стала известна судьба лютоволка Джона Сноу из «Игры престолов»
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Общество
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Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Футбол
«Оренбург» — «Арсенал»: команды объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
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Политика
США усмотрели угрозу в «интернете вещей»
Американские сенаторы 30 апреля проведут слушания по вопросу усиления кибербезопасности «интернета вещей».
Обновлено в 07:52
Транспорт
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
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ЦИК запретил Пучдемону баллотироваться в Европарламент
Карлес Пучдемон не сможет участвовать в выборах в Европарламент. Центральная избирательная комиссия Испании отвергла его кандидатуру.
Обновлено в 09:30
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
В ходе встречи с представителями ИА «Новый день» медики пожаловались на маленькие зарплаты, а также нехватку медицинских инструментов.
Обновлено в 09:09
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Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
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В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
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За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:49
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
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Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
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На онлайн-аукционе Copart продали уникальный лот – выгоревший дотла автомобиль, а, точнее, обугленный остов легендарного суперкара Ferrari F355 Spider 1999 года.
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