Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Finam.Ru05:55
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
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Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
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Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

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Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
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