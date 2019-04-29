Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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«Газпром» вышел на рекорд

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ТАСС04:04
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
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Обновлено в 08:28
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Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
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Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Кино

Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги.
Обновлено в 05:57
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

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Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Происшествия

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Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
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Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
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Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе

Создаваемый в Севастополе новый культурно-образовательный и музейный комплекс станет знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России.
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Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
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Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
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Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
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Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
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Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
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