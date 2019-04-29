Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
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Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
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Спорт
CAS вынесет решение по делу Семени 1 мая
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семени 1 мая.
Обновлено в 09:31
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Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Кино
Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»
Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги.
Обновлено в 05:57
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате
Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Культура
Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе
Создаваемый в Севастополе новый культурно-образовательный и музейный комплекс станет знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России.
Обновлено в 10:04
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Экономика
МЧС подготовило проект о выделении средств Забайкалью
МЧС России подготовило и внесло в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда денежных средств для оказания помощи Забайкальскому краю, пострадавшему от пожаров, заявил врио заместителя главы МЧС России Виктор Яцуценко.
Обновлено в 04:52
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
В Нижнем Тагиле сироте дали жильё без окон и пола
В свердловском Нижнем Тагиле девушка-сирота получила от муниципалитета жильё без окон и пола.
Обновлено в 08:49
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Политика
Сванидзе: Лукашенко предложили пост премьера Союзного государства
Белорусскому президенту Александру Лукашенко будет предложен пост премьер-министра Союзного государства России и Белоруссии.
Обновлено в 07:29