Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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«Газпром» вдвое нарастил размер чистой прибыли по МСФО в 2018-м

News.ru04:03

Впереди экономики. «Газпром» обнародовал данные о доходах за 2018 год

ПРАЙМ07:30

Чистая прибыль Газпрома в прошлом году выросла в 2 раза

Эхо Москвы05:31

«Газпром» вышел на рекорд

Коммерсантъ09:02

«Газпром» удвоил годовую прибыль. Стоит ли инвестировать в акции?

РБК05:45

Акции «Газпрома» выросли на 1,5% на фоне рекордной прибыли за 2018 год

ТАСС04:04

Продажи «Газпрома» на внутреннем рынке увеличатся на 4-5%

Finam.Ru05:55
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика

Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Происшествия

На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда

Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика

«Транснефть» потрясла основы экономики России

Главная опора сырьевой российской экономики дала трещину: сразу несколько стран отказались принимать из РФ нефть из-за её чрезмерной загрязнённости.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Пять игроков покинули расположение сборной России

Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Происшествия

Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Обновлено в 09:01
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Обновлено в 08:45
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения своего четвертого ребенка

Ким Кардашьян устроила вечеринку по поводу рождения своего четвертого ребенка: звезда реалити-шоу пригласила друзей на «baby shower» - праздник в честь будущего малыша.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей

В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Общество

На организацию детского отдыха регионам выделили 54 миллиарда рублей

Почти 54 миллиарда рублей выделено регионам на организацию детского отдыха в этом году, что на 10 миллиардов больше по сравнению с 2018 годом, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 08:22
Транспорт

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Обновлено в 07:22
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