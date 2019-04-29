Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало в суд на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в ряде городов.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Происшествия
На Урале в массовом ДТП погибла основатель благотворительного фонда
Одна из основательниц общественного фонда «Благое дело» 55-летняя Рита Севрюгина погибла в ДТП.
Обновлено в 09:09
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Энергетика
«Транснефть» потрясла основы экономики России
Главная опора сырьевой российской экономики дала трещину: сразу несколько стран отказались принимать из РФ нефть из-за её чрезмерной загрязнённости.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Пять игроков покинули расположение сборной России
Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения своего четвертого ребенка
Ким Кардашьян устроила вечеринку по поводу рождения своего четвертого ребенка: звезда реалити-шоу пригласила друзей на «baby shower» - праздник в честь будущего малыша.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Во ФСИН рассказали о «еле живых» арестантах после допросов следователей
В 2018 году федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в следственные изоляторы Москвы и Московской области около 200 подследственных.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Общество
На организацию детского отдыха регионам выделили 54 миллиарда рублей
Почти 54 миллиарда рублей выделено регионам на организацию детского отдыха в этом году, что на 10 миллиардов больше по сравнению с 2018 годом, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43