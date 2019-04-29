Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Впереди экономики. «Газпром» обнародовал данные о доходах за 2018 год

ПРАЙМ07:30

Чистая прибыль Газпрома в прошлом году выросла в 2 раза

Эхо Москвы05:31

Акции «Газпрома» выросли на 1,5% на фоне рекордной прибыли за 2018 год

ТАСС04:04

«Газпром» удвоил годовую прибыль. Стоит ли инвестировать в акции?

РБК05:45

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

Коммерсантъ03:34

«Газпром» вдвое нарастил размер чистой прибыли по МСФО в 2018-м

News.ru04:03

Продажи «Газпрома» на внутреннем рынке увеличатся на 4-5%

Finam.Ru05:55
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Футбол

Александр Тарханов: «Раньше армянские футболисты были техничные»

Обновлено в 07:15
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 14:07
Музыка

Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором

Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.
Обновлено 27 апреля в 14:21
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

Обновлено в 06:18
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Политика

Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил сменить местоположение столицы страны Джакарты, которая сейчас находится на острове Ява.
Обновлено в 06:24
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова не пустит мужа на роды

44-летняя актриса считает, что мужчине нечего делать на таком мероприятии.
Обновлено в 00:45
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество

ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым участие в субботниках

"78% россиян считают, что субботники необходимы и в них должны участвовать обычные граждане, облагораживая территорию вокруг себя", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Лариса Удовиченко перенесла предательство мужа и угрозы бандитов

Актриса Лариса Удовиченко столкнулась с множеством трудностей на жизненном пути, включая предательство третьего мужа Геннадия Болгарина, из-за поступка которого жена и дочь Мария едва не пострадали от рук бандитов.
Обновлено в 03:35
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Политика

Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов

Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Авто

Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana

Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Общество

Уральскую сироту поселили в квартире без окон и пола

Девушку снова поставили на учет для предоставления квартиры, пригодной для проживания, пишет информационное агентство Нижнего Тагила "Все новости".
Обновлено в 06:35
Технологии

«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров

По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Турции покончил с собой подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ

Турция задержала двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 04:41
Политика

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Обновлено в 04:59
Происшествия

Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Авто

Opel начал поиск дилеров для работы в России

Группа PSA объявила о поиске потенциальных партнеров, которые займутся продажами автомобилей марки Opel на территории России, а также сервисным и гарантийным обслуживанием и продажей запчастей.
Обновлено в 06:14
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