Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыльРБК 03:59

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны». Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.
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Чистая прибыль Газпрома в прошлом году выросла в 2 раза

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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла в два раза

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