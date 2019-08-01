Экономика

«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх планаПРАЙМ 11:18

Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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с чего всё началось

В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 71%

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
ТАСС10:53

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«Газпром»: «Северный поток — 2» готов примерно на 71%

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Life.ru12:17

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 71%

РЕН ТВ10:45

«Газпром» рассказал о готовности «Северного потока — 2» на 71%

ФАН10:59

В «Газпроме» заявили о готовности «Северного потока - 2» на 71%

ТАСС10:53

«Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока – 2»

News.ru10:46

«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток – 2» сверх плана

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
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Общество

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Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

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Обновлено в 10:22
Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Политика

США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

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Обновлено в 14:14
Политика

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика

После запрета на работу с Huawei прибыль Qualcomm уменьшилась на $500 млн

Чистая прибыль производителя чипов и микросхем Qualcomm в прошедшем квартале 2019 года упала на 34%, следует из опубликованного финансового отчета.
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Кино

В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»

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Политика

Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
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Трамп объявил о дополнительных 10% пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о решении ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на фоне провалившихся торговых переговоров на этой неделе.
Обновлено в 14:18
Политика

МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа

Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В США подсчитали число боевиков в Сирии и Ираке

В Сирии и Ираке могут оставаться до 15 тыс. боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:13
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept

Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.
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«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка

"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
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Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

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Мошенница продавала путевки в «Артек» под видом сотрудницы СК

В Санкт-Петербурге задержана женщина, продававшая поддельные путевки в детский лагерь «Артек».
Обновлено в 12:27
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