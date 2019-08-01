Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

«Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх плана

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