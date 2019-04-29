Энергетика
«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца годаРИА Новости 12:32
"Газпром" уверен, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца года, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в ходе телефонной конференции.
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Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняются
Комсомольская правда11:42
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Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 13:14
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Кино
Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году
Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Футбол
Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»
На скользкие вопросы отвечать не хочу.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Ларри Кинг пережил остановку сердца
Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.
Обновлено в 02:44
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Футбол
Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение»
Главный тренер "Спартака" прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 15:09
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Игры
Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити
Обновлено в 13:46
Экономика
ЦБ РФ: потребительский спрос поддержал экономику в марте
Наблюдалось расширение потребительского спроса, на что указывают увеличение оборота розничной торговли, рост выпуска товаров длительного пользования и расширение потребительского кредитования.
Обновлено в 08:25