Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца годаРИА Новости 12:32

"Газпром" уверен, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца года, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в ходе телефонной конференции.
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«Газпром» выразил уверенность в запуске «Турецкого потока» в 2019 году

РБК15:11

«Газпром» сохраняет планы достроить «Северный поток - 2» в 2019 году

ТАСС11:04

Газпром: шансы достроить и запустить «Северный Поток - 2» до конца года сохраняются

Комсомольская правда11:42

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

РИА Новости12:32

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

Известия11:08

«Газпром» надеется достроить «Северный поток — 2» в 2019-м

News.ru11:07

В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском12:38
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Обновлено в 06:49
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв

Обновлено в 10:30
Кино

Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году

Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

Обновлено в 14:00
Футбол

Олег Кононов: Готов строить новую команду в «Спартаке»

На скользкие вопросы отвечать не хочу.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Ларри Кинг пережил остановку сердца

Знаменитый телеведущий Ларри Кинг перенес инфаркт после кратковременной остановки сердца.
Обновлено в 14:55
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

Обновлено в 14:52
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Транспорт

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.
Обновлено в 02:44
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено в 07:21
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Футбол

Олег Кононов: «Не выпускать Глушакова? У меня другое мнение»

Главный тренер "Спартака" прокомментировал решение выпустить в стартовом составе капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 15:09
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Обновлено в 10:54
Игры

Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры

Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Госдеп сообщил о стрельбе у посольства США в Гаити

Обновлено в 13:46
Экономика

ЦБ РФ: потребительский спрос поддержал экономику в марте

Наблюдалось расширение потребительского спроса, на что указывают увеличение оборота розничной торговли, рост выпуска товаров длительного пользования и расширение потребительского кредитования.
Обновлено в 08:25
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