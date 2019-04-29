Экономика
«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца годаРИА Новости вчера в 12:32
"Газпром" уверен, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца года, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в ходе телефонной конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ГАЗПРОМ: ЕЩЕ ЕСТЬ В ПЛАНАХ ЗАВЫШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2» В ЭТОМ ГОДУ
Financial Oneвчера в 11:05
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400
Обновлено в 03:47
Общество
Армия Индии сообщила об обнаружении в Гималаях следов йети
Альпинистская экспедиционная группа индийской армии заявила, что в Гималаях обнаружены следы йети.
Обновлено в 03:44
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе
Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Общество
В Саратове в честь 9 Мая повесили баннер с изображениями фашистов
В Саратове общежитие № 2 СГАУ имени Вавилова решили оформить фасад здания баннером, посвященным победе в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Чистая прибыль ММК по МСФО в I квартале снизилась на 19,4%
Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225 миллионов долларов, сообщила компания.
Обновлено в 02:07
Авто
Land Rover приступил к финальным тестам нового Defender
Английская компания Land Rover приступила к заключительным тестам прототипов внедорожника Defender нового поколения.
Обновлено в 03:57
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
Суд в китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни гражданина Канады, признанного виновным в торговле наркотиками и их производстве.
Обновлено в 02:53
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом, не игравшим год из-за травмы
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может в ближайшее время продлить контракт с клубом.
Обновлено в 02:50
Политика
"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы
"Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал на своей странице в Facebook причины несчастья украинцев.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Елизавета II вручила Кейт Миддлтон орден на жестяную свадьбу
Британская королева Елизавета II наградила супругу своего внука герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом в день 8-летней годовщины свадьбы.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Кино
Джон Сина присоединился к актёрскому составу «Форсажа 9»
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49