«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца годаРИА Новости вчера в 12:32

"Газпром" уверен, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен до конца года, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в ходе телефонной конференции.

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

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