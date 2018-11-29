Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%REGNUM00:10
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
REGNUM00:10
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
Энергетика
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель
Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.
Обновлено в 06:56
Энергетика
«Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок
Благодаря росту цен на нефть выручка в третьем квартале выросла на 48,4% в сравнении с сопоставимым кварталом прошлого года, до 252,8 млрд руб.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 09:30
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 10:15
Энергетика
В 2019 году дефицит госбюджета Азербайджана составит 2,5% ВВП
Парламент Азербайджана сегодня одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2 млрд 22 млн манатов, или 2,5% ВВП.
Обновлено в 10:08
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Эксперт объясняет, почему рост стоимости бензина неизбежен
Сегодня, 30 ноября, в рамках программы развития коммуникаций «Среда общения» компании «Газпром нефть» прошла встреча с российским экспертом в области ТЭК, заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.
Обновлено в 06:54
Энергетика
«Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин
На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка
Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика
«Газпром нефть» до 2030 г будет ежегодно вкладывать в геологоразведку 30-35 млрд руб
"Газпром нефть" в соответствии со стратегией развития до 2030 года планирует обеспечить ежегодный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на уровне 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.
Обновлено в 07:06