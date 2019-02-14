Энергетика

«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%RT на русском 11:24

«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13% по сравнению с 2017 годом. Согласно отчётам компании, в 2018 году «Газпром» поставил на Украину 2,738 млрд кубометров газа, а в 2017-м — 2,427 млрд кубометров.
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Россия увеличила поставки газа в Донбасс

Lenta.ru22:59

«Газпром» увеличил экспорт СПГ в 2018 году на 17,7% — до 5,3 млрд кубометров

Rambler News Service11:54

«Газпром» сообщил о росте поставок газа на юго-восток Украины

РБК17:38

«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%

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«Газпром» раскрыл структуру экспорта газа в 2018 году

Finam.Ru10:56

«Газпром» в 2018 году увеличил поставки на Украину почти на 13%

Коммерсантъ22:45

ТАБЛИЦА-Экспорт Газпрома по странам в 2018г

Financial One10:35
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Происшествия

Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух

Обновлено в 21:33
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В Японии задумались об отмене виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России.
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Происшествия

Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
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Армия и оружие

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Минобороны России к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
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Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
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Хоккей

«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря четырём очкам Кучерова

«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.
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Политика

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Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске Ваню Фокина выпишут 14 февраля

Обновлено 12 февраля в 08:13
Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика

Представители ЕС направляются на встречу с Гуайдо

Накануне Николас Мадуро – президент Венесуэлы, рассказал, что глава МИД страны имел тайные встречи с американским спецпредставителем, сообщает «Газета.ру» Напомним, лидер парламента Венесуэлы, возглавляющий оппозицию, Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе, направленного против политики действующего президента Николаса Мадуро, объявил себя временным президентом страны.
Обновлено в 22:52
Энергетика

«Алмаз-Антей» запустит производство оборудования для подводной добычи

Обновлено в 23:22
Политика

Мадуро: Венесуэла из-за санкций США нарастит поставки нефти в Азию

Каракас в свете американских санкций намерен нарастить объемы поставок нефти в страны Азии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AP.
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Британская военнослужащая оказалась моделью эротических сайтов

Обновлено в 22:01
Общество

В РЖД показали проект новых купейных вагонов

Интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синей цветовой гамме, в двухэтажных вагонах преобладают серые, бежевые и коричневые тона.
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Политика

Последствия победы Порошенко на выборах негативно оценили в Раде

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах может привести к негативным последствиям — «страну растащат как лоскутное одеяло».
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Политика

Дмитрий Медведев встречается сегодня с главами российских регионов

По мнению Медведева, реализация национальных проектов потребует от чиновников переобучения.
Обновлено в 23:02
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
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Спорт

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью Bayerischer Rundfunk резко раскритиковал США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
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Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
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Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
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Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

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Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
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Для российских школьников введут культурный норматив

Министерство культуры РФ планирует ввести для российских школьников культурный норматив.
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В Госдуме ответили Климкину на слова о русских и марсианах

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что даже у марсиан больше шансов приехать в качестве наблюдателей на президентские выборы, чем у россиян.
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Экономика

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В Перу более 840 человек заболели лихорадкой денге в январе

Более 840 случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрированы в Перу в январе 2019 года, два случая закончились смертью, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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