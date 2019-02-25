«Газпром» увеличил долю поставок газа в ЕС до рекордных значенийRT на русском вчера в 21:15

Компания «Газпром» в 2018 году увеличила долю поставок газа в страны Евросоюза и Турцию до рекордных значений — 36,7%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на презентацию компании ко Дню инвестора. Отмечается, что в 2017 году доля поставок газа в страны ЕС составляла 34,2%.

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Политика Порошенко запретил российским наблюдателям присутствовать на выборах Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете представителям России наблюдать за выборами.

Политика Песков прокомментировал стажировку дочери в Европарламенте Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стажировку в Европарламенте своей дочери Елизаветы обычной студенческой практикой, обратив внимание на то, что его служебных обязанностей эта тема не касается.

Политика Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане Отвечая на вопрос, что важнее - соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".

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Политика Британский посол сообщил, что Скрипали живы Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте.

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Религия Синод РПЦ обсуждает кадровые перестановки Священный Синод Русской православной церкви примет во вторник ряд важных кадровых вопросов, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Авто Opel объявил о возвращении на российский рынок "Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Происшествия ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.

Армия и оружие Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину для учений Верховная рада Украины большинством голосов во вторник приняла закон, который разрешает присутствие в стране иностранных военных в 2019 году с целью участия в многонациональных учениях.

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Политика Ким Чен Ын прибыл в Ханой на встречу с Трампом Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом: https://t.co/Ae2IrdL6qE pic.twitter.com/aSewcnsYHW— IZ.RU (@izvestia_ru) 26 февраля 2019 г. В 2009 году южнокорейская газета Chosun Ilbo рассказывала, что такой поезд составляет 90 вагонов в длину и настолько тяжел, что движется со скоростью 60 километров в час.

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