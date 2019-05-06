Энергетика

«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяцаВедомости 08:44

В 2018 г. компания увеличила добычу газа на 5,4% до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа – на 4% до 201,8 млрд куб. м. В 2019 г. компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
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«Газпром» бьет рекорды: прибыль компании за прошлый год увеличилась вдвое

Ваши новости08:37

«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2%

Финмаркет08:24

Добыча газа «Газпрома» за 4 месяца 2019 года выросла на 2,1%

Вести.Финанс08:07

«Газпром» увеличил добычу газа в январе-апреле на 2,1% — до 181 млрд кубометров

Rambler News Service08:08

«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца

Ведомости08:44

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в январе-апреле упал на 8,4%

ПРАЙМ08:09

Детали экспорта Газпрома в Европу в 2019 году

Financial One08:12
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Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Обновлено в 07:51
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне

Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Путину докладывают о расследовании катастрофы SSJ 100

Президент России Владимир Путин продолжает получать в рабочем режиме доклады о развитии ситуации с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту пожара в жилом доме в Ставрополье

Обновлено в 04:38
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Кино

В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»

Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей

По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты

Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 04:26
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

Обновлено в 04:37
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Политика

Украинская военная упала в обморок во время речи Порошенко

Обновлено в 08:34
Футбол

«МЮ» предлагает «Ювентусу» обмен Дармиана на Канселу с доплатой

Как утверждает Tuttomercatoweb, английский клуб готов предложить Маттео Дармиана и некую сумму за защитника туринцев Жоао Канселу.
Обновлено в 08:29
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