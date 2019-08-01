Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа до восьмилетнего максимумаЕвразия Daily 11:36
«Газпром» по итогам января-июля 2019 года увеличил добычу газа до максимума с 2011 года — до 294,5 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча холдинга увеличилась на 1,9% (или на 5,6 млрд кубометров).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Баскетбол
Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Театры
Театр на Малой Бронной переедет во «Дворец на Яузе» в январе
Обновлено в 09:39
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
В России готовится новая пенсионная реформа
По словам налогового эксперта Николая Епихина, которого цитирует «Южный федеральный», подобные разговоры в итоге приведут к внедрению новой пенсионной реформы, которая должна будет исправить огрехи предыдущих решений.
Обновлено вчера в 03:15
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС
Космический грузовик доставит на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
В КНДР засекли новый ракетный пуск
Обновлено в 15:50
Культура
BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено в 10:31
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Пепе
Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
Обновлено в 11:55
Политика
Ляшко заявил об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Что касается действующего главы Киевской городской государственной администрации, то 24 июля Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко, поскольку в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций обязаны сложить свои полномочия после избрания нового президента Украины.
Обновлено в 15:14
Единоборства
Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию
Обновлено в 12:23
Баскетбол
СМИ сообщили о переходе в ЦСКА лучшего снайпера баскетбольной Евролиги
В прошлом сезоне Джеймс выступал за «Милан», став самым результативным игроком регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 14:28
Игры
Тактическая RPG Battle Chasers: Nightwar вышла на мобильных устройствах
Battle Chasers: Nightwar, тактическая ролевая игра студии Airship Syndicate, стала доступна на iOS- и Android-устройствах.
Обновлено в 14:50
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22