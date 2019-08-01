Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа до восьмилетнего максимумаЕвразия Daily 11:36
«Газпром» по итогам января-июля 2019 года увеличил добычу газа до максимума с 2011 года — до 294,5 млрд кубометров. Об этом говорится в сообщении компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча холдинга увеличилась на 1,9% или на 5,6 млрд кубометров.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»
Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
Обновлено в 10:36
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество
Украинская госкомпания отказалась от вышиванок
Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Общество
В Башкирии могут ввести налог на бездетность
Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
Обновлено в 06:03
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Арсенал» объявил стартовый состав на матч с «Нефтчи»
Обновлено в 12:21
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Обновлено в 08:52
Политика
Крушение MH17: Малайзия призвала прекратить обвинять Россию
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении «Боинга» MH-17.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом романе Риты Дакоты
Похоже, певица уже встретила нового мужчину — по крайней мере, об этом сообщают инсайдеры.
Обновлено в 11:37
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Были сигналы. США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Действительно, были сигналы о том, что США поставляли оружие и готовили бойцов, ведущих антиправительственную деятельность, были и сложные отношения с ИГИЛ*.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа
Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48