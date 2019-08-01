Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа до максимума 2011 годаNews.ru 10:59
Компания «Газпром» в январе-июле 2019 года увеличила добычу «голубого топлива» на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 294,5 миллиарда кубометров. Показатель стал максимальным для этих месяцев с 2011 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
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