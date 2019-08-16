Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа до максимумаNews.ru 10:51
Компания «Газпром» с начала года нарастила добычу газа на 1,7%, до 312 млрд кубометров, что стало максимальным показателем для аналогичного периода с 2011 года. В пресс-службе также отметили, что спрос на сырьё компании из ГТС на внутренним рынке почти достиг уровня прошлого года.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
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При аварийной посадке самолета в Жуковском никто не пострадал
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Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
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Происшествия
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Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Украинская полиция задержала россиянина за нападение на депутата Рады
Национальная полиция Украины сообщила о задержании россиянина, который подозревается в нападении на депутата Верховной рады.
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Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Авто
Infiniti анонсировала показ нового кроссовера
Новый кроссовер с индексом QX55 появится летом 2020 года. Японская компания планирует пополнить свой модельный ряд новым кроссовером.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Наука
Рост растительности на Земле снизился на 59%
Авторы исследования обнаружили, что с 1982 по 1998 годы живая растительность и зеленые покровы Земли увеличивались, но затем стал происходить обратный процесс, и рост растительности к сегодняшнему дню сократился на 59%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 11:02
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
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Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки
Обновлено в 13:29
Кино
Любимцу советской публики Пьеру Ришару исполнилось 85 лет
Французский актер Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом», забив первый гол в РПЛ
Футболисты "Сочи" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в стартовом матче шестого тура чемпионата России, забив свой первый мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 13:07
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено в 12:37
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:42
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька
Подмосковные следователи МВД возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по прозвищу Огонек, подозреваемого в занятии им высшего положения в преступной иерархии.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В свои 50 лет Татьяна выглядит значительно моложе – у нее длинные стройные ноги, плоский живот, идеальный пресс и подтянутые руки.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00