Энергетика
«Газпром» увеличил добычу газа до максимумаNews.ru 10:51
Компания «Газпром» с начала года нарастила добычу газа на 1,7%, до 312 млрд кубометров, что стало максимальным показателем для аналогичного периода с 2011 года. В пресс-службе также отметили, что спрос на сырьё компании из ГТС на внутренним рынке почти достиг уровня прошлого года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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