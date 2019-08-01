Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекордаРБК 11:20
В компании подчеркнули, что эти данные — предварительные. Это «максимальный показатель добычи для января—июля за последние восемь лет и на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
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Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение
Обновлено вчера в 18:04
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На YouTube обнаружили новый способ мошенничества через платную рекламу
Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый способ мошенничества через платную рекламу в сервисе YouTube, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 11:36
Общество
48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue
Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
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Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по сирийской Кунейтре, сообщили СМИ
Государственное телевидение Сирии сообщило в четверг со ссылкой на собственного корреспондента, что Израиль нанес ракетный удар по поселению на западе сирийской провинции Кунейтра.
Обновлено в 09:27
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Обновлено в 11:11
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в первом полугодии 2019 года.
Обновлено в 08:36
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Увлеченность рэпом может говорить о низком интеллекте
В результате специалисты смогли установить закономерность: увлеченность определенными музыкальными направлениями может отражать как высокий, так и низкий интеллект.
Обновлено 29 июля в 11:30
Происшествия
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей
В столичном аэропорту Внуково у россиянина изъяли детенышей азиатских леопардовых кошек общей стоимостью миллион рублей.
Обновлено в 10:52
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено 30 июля в 14:45
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Культура
Скончался режиссер Харольд Принц
Обновлено вчера в 12:16
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33