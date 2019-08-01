Энергетика

«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекордаРБК 11:20

В компании подчеркнули, что эти данные — предварительные. Это «максимальный показатель добычи для января—июля за последние восемь лет и на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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