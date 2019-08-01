Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекордаРБК вчера в 11:20
В компании подчеркнули, что эти данные — предварительные. Это «максимальный показатель добычи для января—июля за последние восемь лет и на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:02, Ашберн
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Футбол
Иванович: VAR должен работать с первого до последнего тура на всех матчах
«Моё мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах», — заявил Иванович, слова которого приводит «Матч ТВ».
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Политика
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться»
Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:08
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Лжесотрудница СК продавала поддельные путевки в «Артек» в Петербурге
Граждане рассказали о женщине, которая продавала поддельные путевки в детский лагерь "Артек" за 30 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено 31 июля в 22:07
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Кандолиза Райс назвала Украину инструментом США против России
Украина является тем фактором, который помогает США бороться с Россией, заявила бывший американский госсекретарь Кандолиза Райс, сообщает украинское издание «Новое время».
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 19:38
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу
Обновлено вчера в 10:50
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» согласовал контракт с разыгрывающим Калниетисом
Разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис станет вторым новичком краснодарского «Локомотива-Кубань» в это межсезонье.
Обновлено вчера в 23:26
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 31 июля в 15:30
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
Политика
Роскомнадзор пригрозил иностранным СМИ многомиллионными штрафами
Роскомнадзор готовит ответ на действия зарубежных медиарегуляторов в виде поправок в законодательство, которые будут предусматривать многомиллионные штрафы для иностранных СМИ.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
США и «Талибан» договариваются о выводе войск
Печатное издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что в рамках урегулирования мирного процесса в Афганистане, администрация Дональда Трампа готова принять решение о выводе нескольких тысяч американских военнослужащих из страны при условии выполнения ряда уступок сто стороны радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Обновлено в 01:44
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Названа дата начала испытаний бронеавтомобиля «Атлет»
Как сообщает ТАСС, новые российские бронеавтомобили «Атлет» выйдут на свои первые испытания уже 5 августа.
Обновлено вчера в 10:05
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17