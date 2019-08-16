"Газпром" уложил 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 73,6%, сообщает "Газпром".

с чего всё началось

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".

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