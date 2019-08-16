"Газпром" уложил 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 73,6%, сообщает "Газпром".

с чего всё началось

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Происшествия Пилот самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург Пилот самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург после ЧП в Подмосковье.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Армия и оружие Сгоревшую платформу ядерного «Буревестника» показали в деталях Американская компания Maxar Technologies представила спутниковый снимок платформы в Белом море, на которой утром 8 августа, предположительно, произошло возгорание жидкостной двигательной установки (ДУ), испытываемой в интересах Министерства обороны России, пишет в Twitter журналист The New York Times Кристоф Кеттл.

Происшествия Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.

Происшествия В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Происшествия Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском Все пассажиры живы Стала известна причина жесткой посадки А321 в городе Жуковском в Подмосковье.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Общество «Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.

Происшествия В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссер Веры Глаголевой, которая боролась с раком желудка.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Политика НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.

Футбол Саламатов заключил контракт с «Лучом» до конца сезона-2019/20 Полузащитник Никита Саламатов подписал контракт с выступающим в ФНЛ клубом «Луч» до конца сезона-2019/20.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Общество С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн Первый иск подал в Коптевский суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».