Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»Вести.Ru 10:34
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
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"Газпром" уложил 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 73,6%, сообщает "Газпром".ТАСС10:06
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Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
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Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
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Путин дал российское гражданство бывшему замглавы МВД Украины
Президент Владимир Путин дал российское гражданство Дмитрию Вороне, который занимал должность замглавы МВД Украины — руководителя аппарата с 2011 по 2012 год.
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В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
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