Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»Вести.Ru 10:34
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Здоровье
В Новосибирске за полгода выявили 22 случая заболевания лихорадкой денге
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила о том, что за семь месяцев текущего года в регионе было зафиксировано 22 случая заболевания лихорадкой денге.
Обновлено в 05:26
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин и Макрон обсудят урегулирование конфликта на Украине
Как рассказал в пятницу, 16 августа, помощник российского президента Юрий Ушаков, в ходе переговоров главы государств намерены обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, в том числе в рамках «Нормандской четверки».
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете
Российская туристка устроила дебош и обмочилась в самолете Пьяную женщину успокоил только командир экипажа.
Обновлено в 09:26
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Обновлено в 10:04
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
Футбол
Алаба ждет трансферов от «Баварии»
Защитник «Баварии» Давид Алаба надеется, что до закрытия трасферного окна мюнхенцы сделают несколько приобретений.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын Меган Маркл и принца Гарри
По данным инсайдера, малыш унаследовал одну из отличительных черт во внешности своего отца.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Футбол
ЖФК «Рязань-ВДВ» стартует в Лиге чемпионов УЕФА матчами с «Лионом»
Своих соперников узнали 32 команды, в том числе две российские: чемпион России-2018 «Рязань-ВДВ» и серебряный призёр «Чертаново» (Москва).
Обновлено в 10:05
Общество
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Организаторы митинга 25 августа отказались его проводить.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»
Обновлено в 07:13
Футбол
«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери
По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:16
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53