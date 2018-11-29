Компания «Газпром» отчиталась о ходе реализации проекта «Северный поток – 2». Как говорится в сообщении газового холдинга, строительство газопровода идет в соответствии с графиком. «К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», — отметили в компании.

Энергетика Энергетика Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

Экономика Экономика СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты Кем именно являются эти люди, на данный момент не ясно: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в эти дни в офисах этих кредитных организаций они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту в банках, «но не в таких суммах», рассказали в ЦБ.

Экономика Экономика Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17% Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.

Финансы Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Энергетика Энергетика В России владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо В России владельцы независимых автомобильных заправочных станций (АЗС) получили право поднять цены на топливо максимум на 4%, чем на заправках крупных нефтяных компаний, об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.

Экономика Экономика АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

Экономика Экономика В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.

Экономика Экономика Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.

Экономика Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.

Экономика Экономика Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями ФНС постоянно проверяет работу личного кабинета и доля отказов при входе не превышает 0,2%, говорит представитель службы: мы подготовились к пиковым датам – дополнительно увеличили пропускную способность по сравнению с прошлым годом.

Экономика Экономика Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.

Экономика Экономика Китайских собак покормят из России

Экономика Экономика Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).

Экономика Экономика В Марий Эл приняли профицитный бюджет-2019 Депутаты Государственного собрания Марий Эл на очередной сессии утвердили бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годом.