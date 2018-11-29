Экономика

«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
Известия
15:18

Компания «Газпром» отчиталась о ходе реализации проекта «Северный поток – 2». Как говорится в сообщении газового холдинга, строительство газопровода идет в соответствии с графиком. «К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», — отметили в компании.
Известия15:18

Подробнее о событии

«Газпром» завершил около 300 км газопровода «Северный поток — 2»

Народные новости13:36

«Газпром» отчитался о ходе строительства газопровода «Северный поток 2»

Интерфакс12:47

«Газпром» построил около 300 км «Северного потока — 2»

RT на русском12:33

«Газпром»: в рамках строительства «Северного потока - 2» уложено около 300 км труб

ТАСС12:24

«Газпром» построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2»

РИА Новости12:22

У берегов Германии завершилась укладка труб «Северного потока-2»

Российская газета12:55

Пройдено 250 км маршрута «Северного потока — 2»

ИА REXвчера в 01:30
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 15:13
Экономика

СМИ сообщили о выявлении ЦБ тайных скупщиков крупных сумм валюты

Кем именно являются эти люди, на данный момент не ясно: клиенты, чьи данные фигурировали в документах банка, где скупалась валюта, утверждали, что подобных операций в эти дни в офисах этих кредитных организаций они не осуществляли, либо говорили, что покупали валюту в банках, «но не в таких суммах», рассказали в ЦБ.
Обновлено в 18:19
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:42
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Энергетика

В России владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

В России владельцы независимых автомобильных заправочных станций (АЗС) получили право поднять цены на топливо максимум на 4%, чем на заправках крупных нефтяных компаний, об этом 29 ноября сообщает РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.
Обновлено в 14:45
Экономика

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

Обновлено в 16:12
Экономика

В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon

Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 16:01
Экономика

Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей

Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 18:41
Экономика

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями

ФНС постоянно проверяет работу личного кабинета и доля отказов при входе не превышает 0,2%, говорит представитель службы: мы подготовились к пиковым датам – дополнительно увеличили пропускную способность по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 14:28
Экономика

Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов

Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 16:28
Экономика

Китайских собак покормят из России

Обновлено в 17:24
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 15:52
Экономика

В Марий Эл приняли профицитный бюджет-2019

Депутаты Государственного собрания Марий Эл на очередной сессии утвердили бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020—2021 годом.
Обновлено в 17:04
Финансы

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года

"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 14:16
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