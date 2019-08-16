Энергетика
«Газпром» уложил 73,6% протяженности труб «Северного потока-2»Национальная служба новостей вчера в 11:06
«К нaстоящему времени по дну Бaлтийского моря уложено 1805,6 км гaзопроводa — 73,6% от его общей протяжённости», — укaзaно в сообщении компaнии «Гaзпром», которое приводит RT.
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Оператор «Северного потока — 2» оценил строительную готовность газопровода
Rambler News Serviceвчера в 10:36
«Газпром» уложил 73,6% протяженности труб «Северного потока-2»
Национальная служба новостейвчера в 11:06
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Общество
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
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Общество
Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США
Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
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Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
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Футбол
«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе
Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:15
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
Обновлено в 06:46
Происшествия
Трое россиян захвачены пиратами у побережья Камеруна
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре
Максим Виторган рассказал, что потерял кошелёк с крупной суммой денег.
Обновлено в 05:37
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Экономика
Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах
Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава МИД Польши назвал способ для «сдерживания России»
Размещение американских войск в Польше сыграет наиболее важную роль в "сдерживании России", заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено в 04:00
Экономика
В Курганской области уточнили параметры снижения энерготарифов для бизнеса
Между правительством Курганской области и министром финансов Антоном Силуановым был уточнён параметр снижения энерготарифов в регионе для реального сектора экономики с нынешних 7,39 рублей до 5,5 рублей за киловатт.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Наркобарон из Израиля и трое сотрудников СБУ задержаны на Украине
В одной из областей Украины был задержан находящийся в розыске гражданин Израиля Амос Дов Сильвер и трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии его побегу 15 августа из киевского аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Авто
GM выпустит аналог Chevrolet Enjoy за 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:25
Футбол
Квинси Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»
Есть чувство, что я все начал заново.
Обновлено в 06:49