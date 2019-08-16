«К нaстоящему времени по дну Бaлтийского моря уложено 1805,6 км гaзопроводa — 73,6% от его общей протяжённости», — укaзaно в сообщении компaнии «Гaзпром», которое приводит RT.

Общество Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Армия и оружие Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.

Армия и оружие США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Происшествия Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.

Общество В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.

Футбол «Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Кино Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.

Экономика Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Энергетика Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.

Политика Глава МИД Польши назвал способ для «сдерживания России» Размещение американских войск в Польше сыграет наиболее важную роль в "сдерживании России", заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.

Экономика В Курганской области уточнили параметры снижения энерготарифов для бизнеса Между правительством Курганской области и министром финансов Антоном Силуановым был уточнён параметр снижения энерготарифов в регионе для реального сектора экономики с нынешних 7,39 рублей до 5,5 рублей за киловатт.