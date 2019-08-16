Энергетика

«Газпром» уложил 73,6% протяженности труб «Северного потока-2»Национальная служба новостей вчера в 11:06

«К нaстоящему времени по дну Бaлтийского моря уложено 1805,6 км гaзопроводa — 73,6% от его общей протяжённости», — укaзaно в сообщении компaнии «Гaзпром», которое приводит RT.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Газпром» уложил 73,6% протяженности труб «Северного потока-2»

Национальная служба новостейвчера в 11:06

«Северный поток-2» завершен почти на 74 процента

Российская газетавчера в 11:06

Оператор «Северного потока — 2» оценил строительную готовность газопровода

Rambler News Serviceвчера в 10:36

«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»

Вести.Ruвчера в 10:34

«Северный поток — 2» построили на 73,6%

RT на русскомвчера в 10:09

В «Газпроме» сообщили, что «Северный поток - 2» построен на 73,6%

ТАССвчера в 10:06

«Газпром» заявил о готовности «Северного потока — 2» на 73,6%

РЕН ТВвчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции

Обновлено в 06:59
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

На Сочи обрушился залповый ливень

На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Зенит» потерял Малкома и Дриусси

Обновлено в 07:55
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Крымские татары рассказали об успехах после воссоединения с Россией

Обновлено в 07:01
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Происшествия

Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля

В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.
Обновлено в 05:22
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Транспорт

В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов

Обновлено в 02:45
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол

Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»

В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Наука

Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера

Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Общество

В Липецке коммунисты вышли на митинг

Традиционно коммунисты во время выступлений клеймили власть и оппонентов, один из известных блогеров, как его представил ведущий митинга, призывал к уличным акциям протеста, утверждая, что только уличный протест изменить ситуацию в стране.
Обновлено в 07:27
Политика

Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкер

Обновлено 15 августа в 15:01
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Полиция допустила поджог отеля в Одессе для сокрытия убийства

Первая версия — поджог для сокрытия возможного убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня посетителями.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено вчера в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное