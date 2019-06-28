Экономика
«Газпром» удвоит дивиденды за 2018 годТАСС вчера в 11:30
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу приняли решение утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года). Об этом говорится в сообщении компании.
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