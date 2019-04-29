Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвоеКоммерсантъ 03:34

Как пояснили в компании, рост выручки от продаж в основном вызван ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата. EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го возросла на 74%, до 2,578 трлн руб. Компания ожидает 174 млрд руб. прибыли от оптимизации затрат в 2019 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» вышел на рекорд

Коммерсантъ09:02

Впереди экономики. «Газпром» обнародовал данные о доходах за 2018 год

ПРАЙМ07:30

«Газпром» удвоил чистую прибыль в 2018 году

ФАН04:32

Чистая прибыль Газпрома в прошлом году выросла в 2 раза

Эхо Москвы05:31

«Газпром» вдвое нарастил размер чистой прибыли по МСФО в 2018-м

News.ru04:03

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

РБК03:59

Акции «Газпрома» выросли на 1,5% на фоне рекордной прибыли за 2018 год

ТАСС04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года

Обновлено в 02:39
Политика

Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с Путиным

Избранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку Запад, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика

Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

Обновлено в 09:07
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Футбол

Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.
Обновлено в 15:36
Политика

Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге

Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено в 08:00
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Судебные приставы Иркутской области сняли видеоклип "Плати", в котором призывают неплательщиков вовремя погашать долги, говорится в сообщении регионального управления ФССП.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН

Российский МИД распространил заявление, в котором обвинил власти США в препятствовании работы российской делегации в ООН и распространению объективной информации о происшествии в сирийском городе Дума, ответственность за которую западные страны возложили на Дамаск.
Обновлено в 15:51
Общество

Саратовский вуз украсили ко Дню Победы плакатами с фашистами

Обновлено в 12:37
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
Обновлено в 15:30
Наука

Исследователи разработали регулируемые спасательные одеяла

Сотрудники Калифорнийского университета для разработки создали новое адаптивное одеяло, которое меняет свои свойства в зависимости от того, как его растянули.
Обновлено в 14:13
Общество

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Политика

Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день

По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
Общество

В Москве проходит репетиция парада Победы

В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Кино

Режиссер Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

Обновлено в 15:07
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное