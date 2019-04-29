Энергетика
«Газпром» удвоил чистую прибыль в 2018 годуФАН вчера в 04:32
«Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году удвоил чистую прибыль по сравнению с 2017 годом, она составила 1,46 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе российской энергетической компании.
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Наука
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Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.
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Политика
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Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье
Министр здравоохранения России отметила успешное внедрение на Сахалине проекта «Бережливая поликлиника»
На Сахалине и Курилах в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется работа по нескольким направлениям: развитие системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, помощь тяжело больным детям, привлечение квалифицированных кадров, цифровизация отрасли.
Обновлено вчера в 22:55
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Обновлено в 00:48
Экономика
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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
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Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
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Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Антон Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд.
Обновлено вчера в 19:26
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% годовых для семей с детьми
Жильё Как сообщается в пресс-релизе банка ВТБ, с 29 апреля 2019 года снижается ставка по ипотеке до 5% в год для семей с двумя и более детьми.
Обновлено вчера в 07:07
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
В Петербурге появится Клинико-реабилитационный центр детской онкологии
В Петербурге на территории Первого медицинского университета на улице Льва Толстого построят семиэтажное здание, в котором разместится Клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой и помещения Клиники офтальмологии.
Обновлено в 00:43
Общество
Средняя зарплата директора зоопарка Читы превысила 165 тысяч рублей
Средняя заработная плата директора зоопарка Читы Дмитрия Ларченко за 2018 год составила 165,6 тысячи рублей, данные о доходах опубликованы на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Boeing провел дополнительные летные испытания 737 MAX с новым ПО
Компания Boeing провела дополнительные летные испытания самолетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением в рамках подготовки к его сертификации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Космос
На МКС возникла проблема с системой электропитания
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Экономика
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Обновлено вчера в 05:03
Музыка
Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу
Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
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Происшествия
Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке
В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
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Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Гуайдо обрадовался результатам выборов в Испании
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Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге
Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04