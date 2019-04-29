«Газпром» удвоил чистую прибыль в 2018 годуФАН вчера в 04:32

«Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году удвоил чистую прибыль по сравнению с 2017 годом, она составила 1,46 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе российской энергетической компании.

«Газпром» удвоил чистую прибыль в 2018 году

Наука Ученые назвали причины появления ранней седины Причины появления ранней седины у людей были найдены после проведенного эксперимента, в котором приняли участие 6300 добровольцев.

Политика Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.

Общество Минобороны показало уникальные фото полководцев на парадах Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.

Здоровье Министр здравоохранения России отметила успешное внедрение на Сахалине проекта «Бережливая поликлиника» На Сахалине и Курилах в рамках национального проекта "Здравоохранение" ведется работа по нескольким направлениям: развитие системы первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, помощь тяжело больным детям, привлечение квалифицированных кадров, цифровизация отрасли.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Политика На Украине обнаружили катастрофическую нехватку денег на армию В настоящее время Киев тратит 80 процентов оборонного бюджета на содержание армии, а остальное – на развитие вооружений, модернизацию и другие необходимые вещи для того, чтобы совсем уж не отстать от мира.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Политика Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.

Политика Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.

Происшествия В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову Антон Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% годовых для семей с детьми Жильё Как сообщается в пресс-релизе банка ВТБ, с 29 апреля 2019 года снижается ставка по ипотеке до 5% в год для семей с двумя и более детьми.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.

Здоровье В Петербурге появится Клинико-реабилитационный центр детской онкологии В Петербурге на территории Первого медицинского университета на улице Льва Толстого построят семиэтажное здание, в котором разместится Клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой и помещения Клиники офтальмологии.

Общество Средняя зарплата директора зоопарка Читы превысила 165 тысяч рублей Средняя заработная плата директора зоопарка Читы Дмитрия Ларченко за 2018 год составила 165,6 тысячи рублей, данные о доходах опубликованы на сайте мэрии.

Политика Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.

Происшествия Boeing провел дополнительные летные испытания 737 MAX с новым ПО Компания Boeing провела дополнительные летные испытания самолетов 737 MAX с обновленным программным обеспечением в рамках подготовки к его сертификации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Общество Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Космос На МКС возникла проблема с системой электропитания На американском сегменте Международной космической станции (МКС) зафиксирована проблема в системе электропитания, сообщили в пресс-службе NASA.

Экономика Россиянам пообещали увеличить зарплату Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.

Музыка Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.

Происшествия Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Политика Отдать Порошенко под международный трибунал призвали в бундестаге Политик призвал отдать Порошенко под суд международного трибунала, пишет kp.ru.