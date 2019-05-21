«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-ПетербургеРИА Новости 05:45

В феврале "Газпром нефть" уже сообщала о данном факте, однако нового владельца не раскрывала. "Лахта центр" - строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса - небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе.

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге

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