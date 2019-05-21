Энергетика

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-ПетербургеРИА Новости 05:45

В феврале "Газпром нефть" уже сообщала о данном факте, однако нового владельца не раскрывала. "Лахта центр" - строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса - небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе.
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«Газпром» выкупил самый высокий небоскреб в Европе

РБК06:11

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге

ПРАЙМ05:46

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге

РИА Новости05:45

Головная компания «Газпрома» выкупила МФК «Лахта центр»

Интерфакс05:13
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Авто

В России стартует серийный выпуск электромобилей

Обновлено вчера в 04:20
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:10
Хоккей

Василевский защитит ворота сборной России в матче со Швецией

Основным вратарем предстоящего матча сборных России и Швеции станет Андрей Василевский, заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.
Обновлено в 05:40
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Технологии

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Экономика

В Минтруда заявили о повышении МРОТ в России

В России ожидается повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), о чем проинформировали в отечественном Минтруда.
Обновлено вчера в 10:46
Авто

Volkswagen приготовил семь концептов для США

Немецкий концерн представил семь шоу-каров для американского рынка.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

У здания Конституционного суда Украины собрались радикалы

Около 150 членов ряда неонацистских организаций Украины собрались у здания Конституционного суда в Киеве, сообщило 21 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Политика

Полпред в Сибири призвал власти Хакасии оптимизировать расходы

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло во вторник призвал власти Хакасии оптимизировать расходы, в том числе на аппарат правительства, и направить средства на систему ЖКХ.
Обновлено в 06:41
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Кино

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Обновлено в 03:02
Музыка

На Ural Music Night выступит украинская певица Maruv

Обновлено в 02:07
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Небоскрёб
Строящийся в Лахте, исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь помещений 1-й очереди - 400 тыс. м², причём 130 тыс. м² приходятся на небоскрёб. Позже комплекс был расширен еще одним офисным зданием КЗС, увеличив суммарную площадь комплекса до 570 тыс. м². Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе, превзойдя на 88 метров московский небоскрёб «Федерация»...
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