Экономика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в ПетербургеВедомости 06:04
«Газпром нефть» в I квартале передала «Газпрому» здание небоскреба «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, говорится в отчетности нефтяной компании по МСФО. В феврале «Газпром нефть» уже сообщала об этом факте, однако нового владельца не раскрывала.
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«Газпром Нефть» подтвердила передачу права собственности на «Лахта центр» «Газпрому»
Rambler News Service07:47
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