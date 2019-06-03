Экономика

«Газпром» стал самой дорогой российской компаниейГоворит Москва 06:02

Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
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Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
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