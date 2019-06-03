Экономика
«Газпром» стал самой дорогой российской компаниейГоворит Москва 06:02
Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Происшествия
СК и полиция разыскивают убийцу спецназовца в Путилково
Обновлено в 04:46
Общество
В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки
Обновлено в 10:12
Политика
Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Футбол
Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с «Чертаново»
Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
Обновлено в 12:05
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 07:20
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 13:17
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Наука
Физики поймали и обратили квантовый скачок
Физики из США и Новой Зеландии научились ловить и обращать вспять квантовый скачок между основным и возбужденным состоянием трехуровневого искусственного атома.
Обновлено в 11:07
Космос
Посмотрите, как выглядит закат с МКС 😍
Кох отмечает, что для астронавтов это довольно редкое явление, поскольку МКС обычно не находится в точке перехода дня в ночь (так называемой сумеречной зоны).
Обновлено в 06:31
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за 11,7 млн долларов
В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
Обновлено в 09:26
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
Обновлено вчера в 15:56
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
Обновлено в 12:38
Кино
Международный кинофестиваль «Герой и Время» завершился в Железноводске
Международный кинофестиваль «Герой и Время» завершился в Железноводске. Среди его гостей был режиссёр Эмир Кустурица.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.
Обновлено в 07:52
Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00