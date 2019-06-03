Экономика

Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 летiReactor 09:49

Во время своего пика стоимость ценных бумаг компании достигла 251,65 рублей за штуку. Примечательно, что эта цифра установила новый рекорд с 22 августа 2008 года, когда акции российской компании были дороже 250 рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

Известия09:27

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

Коммерсантъ05:23

Газпром стал самой дорогой компанией в России

Эхо Москвы07:34

«Инвесторы голосуют деньгами»

Коммерсантъ FM07:32

Цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%

РБК08:19

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

Московский Комсомолец07:29

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
Общество

Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения

Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Политика

В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

Обновлено в 01:11
Кино

В Железноводске объявили итоги кинофестиваля «Герой и время»

Обновлено в 10:31
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Кино

Братья Руссо займутся адаптацией Magic: The Gathering для Netflix

Обновлено в 09:44
Политика

Володин раскритиковал Косово за задержание гражданина России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал задержание сотрудников миссии ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощёкова, как пренебрежение нормами международного права.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Шведская полиция выявила в стране «60 уязвимых районов»

Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны.
Обновлено в 09:38
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.
Обновлено в 06:19
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Авто

Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 03:28
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

В Судане призвали свергнуть Военный совет

11 апреля армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от управления страной.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле

По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой

Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
Обновлено вчера в 23:08
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено 31 мая в 09:57
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное