Экономика
Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 летiReactor 09:49
Во время своего пика стоимость ценных бумаг компании достигла 251,65 рублей за штуку. Примечательно, что эта цифра установила новый рекорд с 22 августа 2008 года, когда акции российской компании были дороже 250 рублей.
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