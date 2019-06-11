«Газпром» стал лидером по капитализации, обогнав СбербанкТАСС 03:26

"Газпром" вновь обошел Сбербанк по капитализации после того, как акции кредитной организации подешевели на Московской бирже из-за отсечки по дивидендам. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Газпром» стал лидером по капитализации, обогнав Сбербанк

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